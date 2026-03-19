Manu Pereyra continúa entre las mejores jugadoras del ranking mundial » Catriel25Noticias.com

La destacada tenismesista catrielense Manu Pereyra continúa posicionándose entre las mejores jugadoras del tenis de mesa a nivel internacional. A pesar de haber tenido escasa actividad competitiva durante el inicio de la temporada 2026, la deportista rionegrina se mantiene dentro del ranking mundial femenino de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).

La atleta, seis veces campeona nacional e integrante de la Selección Argentina, ocupa actualmente el puesto 755 del ranking mundial femenino, una ubicación que refleja su trayectoria y el nivel competitivo alcanzado a lo largo de los últimos años. Pereyra lleva 11 temporadas consecutivas representando al país en distintas categorías del seleccionado nacional.

Durante este año, la jugadora decidió reducir su participación en torneos nacionales e internacionales y también renunció a disputar los selectivos 2026 para integrar el equipo argentino. La decisión responde tanto a la situación económica actual del país como a la necesidad de priorizar sus estudios universitarios. No obstante, Pereyra no descarta retomar la competencia en el circuito a mediados de este año.

Su entrenador y coach, Cristián Pereyra, respaldó la decisión de la deportista y destacó la importancia de combinar formación académica y deporte de alto rendimiento.

“Veo bien la decisión que tomó Manu de centrarse en sus estudios para seguir creciendo como persona y deportista. Consideramos que la educación y el deporte son totalmente compatibles y, muchas veces, alejarse momentáneamente de una actividad permite regresar con más fuerza”, expresó.

Además, remarcó que detrás de cada atleta hay una persona que necesita desarrollarse integralmente: “Detrás de cada deportista hay un ser humano que necesita alimentarse de conocimiento para superarse”.

En ese sentido, el entrenador recordó una frase del histórico coach estadounidense de fútbol americano Joe Paterno, que resume la filosofía de trabajo del equipo:

“La voluntad de ganar es importante, pero la voluntad de prepararse es vital”.

De esta manera, Manu Pereyra continúa representando con orgullo a Catriel, Río Negro y a la Argentina, consolidando una carrera que la mantiene entre las jugadoras destacadas del tenis de mesa internacional.