marcharán pidiendo justicia para las víctimas del accidente de la Ruta 22 » Catriel25Noticias.com

Este martes a las 18:00 hs la concentración será en la Plaza de la Familia para marchar por las calles de Catriel y pedir justicia por Liliana Cocuza, su hija Carina y sus dos nietos. La convocatoria la impulsa Justo Pastor Gutiérrez, único sobreviviente del accidente fatal del pasado 21 de noviembre en la Ruta Nacional 22 mientras se dirigía a Las Grutas.

“Pedimos  a la comunidad acompañarnos en este pedido de justicia para que la muerte de nuestros seres amados no quede impune”.

“Necesitamos que este dolor no quede en silencio, y que nuestra voz llegue más lejos y más fuerte”, expresaron los familiares

Se solicita concurrir con una antorcha o vela.

Por el accidente que costó la vida de Liliana Cocuza, Carina Gutiérrez y dos menores (nietos de Cocuza), permanece con prisión preventiva Axel Araneda, un joven de la localidad de Allen que esa trágica mañana circulaba alcoholizado y a 170 kms por horas embistiendo a la Ford EcoSport de Gutiérrez que se había detenido sobre la Ruta a recoger una valija que se había desprendido del porta equipaje. Producto del fuerte impacto, la EcoSport se incendió ocasionando la muerte de la familia de Catriel.



