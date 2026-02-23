otro accidente en el «maldito» tramo del Km 80 » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este lunes cerca de las 20:30 hs. El mal estado de la cinta asfáltica en ese sector sería el motivo del despiste y trompo de una camioneta que se dirigía desde Catriel a Barda del Medio.

Según se pudo saber, la femenina viajaba en una Chevrolet S-10 acompañada de su hija y por el estado de la cinta asfáltica (pozos y banquinas destrozadas), perdió el control del vehículo. En ese sector se realizó en el año 2023 una especie de cepillado y los trabajos quedaron inconclusos ocasionando un serio riesgo a los automovilistas.

Hay un tramo en la Ruta 151 donde se complican las comunicaciones con los sistemas de emergencia debido a que es un sector “neutro” donde las llamadas ingresan a Cinco Saltos o Rincón de los Sauces y en realidad, en esa zona corresponde la asistencia desde Catriel, tanto de policía como ambulancias.

Cerca de las 21:45 llegaron los servicios para asistir a la conductora que resultó con traumatismos de carácter leve mientras que su hija resultó ilesa.