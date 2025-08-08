mataron un caballo y lo vendían «al corte» » Catriel25Noticias.com

Este viernes, al menos dos personas robaron y asesinaron a un caballito. Vendían la carne por redes sociales. Las hijas del dueño del animal hicieron la denuncia en la Comisaría 9°.

A través de un video que se viralizó, se puede ver cómo dejaron al equino. Horas antes, los delincuentes apuntados como los autores del aberrante hecho, ofrecían “carne al corte”.

El animal permanecía en un predio de calles Los Aromos y Nicaragua y de ahí lo robaron cortando el alambrado, lo trasladaron hacia el cargadero de agua en barrio Santa Cruz (junto al Río Colorado) y lo faenaron dejando los restos tapados con una lona.

No se conocieron novedades de la investigación. Los restos del animal estaban tapados con una lona

La propietaria expresó su dolor en redes sociales recibiendo muestras de adhesión e impotencia ante este nuevo hecho de maltrato animal muy similar al ocurrido tiempo atrás con “Carlitos”, un manso animal de la agrupación de Equinoterapia “Kawell Anay”.

Cami Taczuck: “Me duele tanto rusito! No merecías tener esa muerte!

Tengo bronca, tristeza. Fuiste un caballo tan compañero para papá, aunque a veces lo hacías renegar! Te vamos a extrañar muchísimo

Y los que hicieron esto no tienen corazón, ni un poco de amor!”

Sergio Retamales (Kawell Anay)

“La barbarie, el maltrato, la inoperancia, la falta de compromiso , control y justicia se han apropiado de una comunidad cada más silenciada.

No es hambre, no es necesidad. Son delitos permitidos y aprobados.

Son mirar para otro lado.

Mientas tanto los animales deambulan maltratados y son

asesinados.

Y los responsables que no son solo los dueños, siguen disfrutando de la indiferencia e impunidad”.