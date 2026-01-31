mientras Monsalve y el Concejo se pelean, los vecinos sin agua » Catriel25Noticias.com

En una decisión política que generó fuerte malestar social, el intendente Leonel Mónsalve vetó en su totalidad la Ordenanza N° 01/2026, mediante la cual el Concejo Deliberante había declarado la Emergencia Hídrica en la ciudad de 25 de Mayo, en un contexto donde los problemas de provisión de agua potable afectan a numerosos barrios de manera cotidiana.

El veto quedó formalizado a través de la Resolución N° 052/2026, documento en el que el propio Ejecutivo reconoce la existencia de serias dificultades en el sistema de agua potable: baja presión, picos de consumo, infraestructura obsoleta y limitaciones estructurales acumuladas a lo largo de distintas gestiones. Sin embargo, pese a ese diagnóstico, el intendente decidió vetar la declaración de emergencia, dejando a la ciudad sin una herramienta clave para enfrentar la crisis.

Según los argumentos oficiales, la emergencia sería innecesaria porque el Municipio “ya viene actuando”. En otras palabras, el problema existe, pero para Mónsalve no amerita medidas excepcionales, ni reasignación prioritaria de recursos, ni un reconocimiento institucional acorde a la gravedad de la situación. Todo queda reducido a acciones habituales que, a la vista de los vecinos, no están resolviendo el problema.

El veto también se apoya en la ausencia de un presupuesto municipal aprobado, argumento administrativo que termina funcionando como justificación política para no asumir nuevos compromisos. Mientras se discuten expedientes y competencias, en muchos hogares el agua no llega, y las familias deben arreglárselas como pueden para cubrir una necesidad básica.

La ordenanza vetada no era simbólica ni decorativa. Buscaba declarar formalmente la emergencia, ordenar prioridades, dar respaldo institucional a las acciones urgentes y transparentar decisiones en un tema sensible. Al vetarla, el mensaje del Ejecutivo es claro: para el Municipio no hay crisis, aunque la realidad cotidiana diga exactamente lo contrario.

Resulta particularmente llamativo que se considere innecesaria la creación de registros y mecanismos específicos de asistencia, cuando el propio Ejecutivo admite que la provisión de agua depende, en muchos casos, de camiones cisterna y soluciones transitorias. Para la gestión municipal, eso es burocracia; para los vecinos, es agua para vivir.

Este veto no es técnico ni administrativo. Es una decisión política, que expone una forma de gestionar: minimizar la crisis, evitar controles y esquivar responsabilidades en un tema tan elemental como el acceso al agua potable.

En definitiva, Mónsalve vetó la crisis hídrica. Eligió negar la emergencia antes que asumirla, y dejó a 25 de Mayo sin una herramienta fundamental para enfrentar un problema que no se soluciona con papeles ni explicaciones, sino con decisiones firmes y del lado de la gente.

VERSION DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

El Municipio de 25 de Mayo reconoce que el servicio de agua potable presenta deficiencias y que requiere una mayor inversión. Se trata de una problemática histórica, con cortes, baja presión y limitaciones estructurales que impactan en la vida cotidiana de los vecinos. Esta realidad no se niega.

Con responsabilidad y transparencia, el Ejecutivo Municipal considera necesario informar a la comunidad las acciones realizadas hasta el momento y los fundamentos que motivaron el veto a la Ordenanza de Emergencia Hídrica aprobada por el Concejo Deliberante.

Medidas temporales que no resuelven el problema de fondo

La ordenanza propone la entrega de bidones y el uso de camiones cisterna. Destinar recursos públicos a soluciones momentáneas no resulta responsable cuando esos fondos pueden invertirse en obras estructurales y duraderas, como bombas, recambio de cañerías y mejoras del sistema.

Uso de un presupuesto no tratado ni aprobado

El proyecto exige la utilización de partidas presupuestarias que no fueron tratadas ni aprobadas, sin detallar su origen ni el impacto financiero de las medidas propuestas.

Responsabilidad Social Empresarial ya existente

Se plantea la creación de una mesa de Responsabilidad Social Empresarial cuando, en la práctica, las empresas ya colaboran activamente con el municipio mediante asesoramiento técnico y aportes vinculados al sistema de agua.

Desconocimiento del trabajo realizado

La ordenanza parte del supuesto de que no se realizaron acciones, lo cual es incorrecto. En los últimos dos años se invirtió en personal, estudios técnicos, bombas, cañerías, maquinaria y horas extras, sosteniendo un trabajo operativo permanente pese a contar con un recurso hídrico limitado desde hace años.

Atención directa a los vecinos

Los reclamos se atienden de manera personal en todas las áreas municipales. Además, se habilitó una línea directa de WhatsApp que permite respuestas rápidas y soluciones personalizadas en la mayoría de los casos.

Falta de trabajo conjunto previo

La iniciativa se presenta a mediados de enero, a pesar de tratarse de un problema de larga data. Durante el año 2025 no existió trabajo articulado ni acercamiento de los concejales a las áreas técnicas municipales.

Asistencia sin criterios definidos

Se solicita intervenir con bidones y camiones cisterna sin establecer criterios claros de asistencia, ni informes sociales o económicos. Cabe señalar que el área de Gestión Social ya brinda asistencia tras evaluaciones y relevamientos previos.

Exigencias que desconocen el trabajo diario

Mientras se exige “trabajar en el tema”, los equipos municipales recorren diariamente viviendas, realizan reparaciones y reemplazos de bombas, cañerías y sistemas eléctricos. En paralelo, el Ejecutivo presentó proyectos técnicos ante la Provincia durante dos años para obtener financiamiento, como ocurre en otras localidades.

Responsabilidades compartidas

Se responsabiliza exclusivamente a la gestión actual, cuando muchos de quienes hoy reclaman formaron parte de gobiernos anteriores que tampoco lograron resolver la problemática, aun contando con obras de gran magnitud. Suposiciones irreales sobre los recursos disponibles

Se asume que el municipio dispone de fondos para obras millonarias, cuando estas dependen del financiamiento provincial, del cual 25 de Mayo históricamente ha quedado relegado. A esto se suma la incertidumbre económica vinculada a la falta de definiciones sobre Medanito, principal motor económico local.

Posición del Ejecutivo Municipal

La decisión del Ejecutivo es clara: invertir cada peso disponible en soluciones reales y de largo plazo, que permitan mejorar de manera definitiva el servicio de agua potable para todos los vecinos, y no en medidas transitorias que no atacan el problema estructural.

Con información de (El Diario de 25)