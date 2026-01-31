Club Punto Unido +60 tuvo una destacada actuación en San Rafael » Catriel25Noticias.com

San Rafael, Mendoza. El Club Punto Unido (+60) de 25 de Mayo se presentó este sábado y domingo en la ciudad de San Rafael para disputar un torneo organizado por el equipo local La Colina.(www.infosports.com.ar)

El plantel estuvo integrado por Alberto Ibaceta, Eduardo Rosas, Víctor Silinqui, Irene Garro, Ana Villalblanca, Chela García y Mary Mejías, bajo la conducción técnica de Liliana Hernández.

Durante la competencia se vivieron partidos de gran nivel y muy buen clima deportivo. El conjunto veinticinqueño alcanzó un meritorio cuarto puesto, dejando al club muy bien representado y ratificando el compromiso y la vigencia del equipo en este tipo de certámenes.

Desde la delegación destacaron y agradecieron especialmente el acompañamiento permanente de Matías “Colo” Ibaceta, un apoyo clave para el desarrollo y la participación del plantel.