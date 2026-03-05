Monsalve abrió sesiones ordinarias del Deliberante » Catriel25Noticias.com

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde brindó un detallado informe sobre la marcha de la gestión municipal durante 2025 y realizó importantes anuncios para la comunidad.

Durante su discurso, el jefe comunal presentó un pormenorizado balance económico, repasando los principales números de la administración y el destino de los recursos municipales. En ese marco, también expresó su preocupación por la situación vinculada a la concesión del área El Medanito, tema que consideró clave para el desarrollo y la estabilidad económica local.

En otro orden de temas, destacó las gestiones que se vienen llevando a cabo con Vialidad y el gobierno Nacional para lograr la reparación de la ruta 151, en el tramo entre Puente Dique y el Cruce del Desierto.

Inversión en espacios públicos y obras

Entre los anuncios más destacados, Monsalve confirmó una inversión de 67 millones de pesos para la renovación integral de la Plaza de los Colonos, convenio que fue firmado este mismo día.

Además, anunció la puesta en marcha de un Plan de Veredas, mediante el cual el municipio entregará financiamiento a vecinos para embellecer el pueblo, con la posibilidad de devolución en cuotas accesibles.

En materia de urbanización, se destinarán 50 terrenos sociales que estarán orientados a instituciones vinculadas a la salud y al cuerpo de Bomberos. También se proyecta la creación de nuevos espacios verdes: uno de una hectárea y media que llevará el nombre “Lazo de Vida”, en referencia al lazo rosa, y otro que estará ubicado en la zona sur de la localidad.

Obras de agua y servicios esenciales

El intendente detalló importantes avances en infraestructura hídrica. Se construirá un reservorio de captación de 200 mil litros en Captación 1 y una galería filtrante en Captación 2, que permitirá abastecer la cisterna. Asimismo, se presentó ante Nación el proyecto para un nuevo acueducto desde el malecón hasta la planta de agua, lo que permitirá ampliar considerablemente el abastecimiento para la localidad.

También confirmó la continuidad de los trabajos de bacheo en distintos sectores del pueblo.

Políticas sociales y desarrollo

En el plano social, anunció la creación de una Casa Refugio destinada a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, reforzando el acompañamiento institucional ante esta problemática.

En cuanto a la Reserva Natural El Mirador, se prevén inversiones en iluminación, sanitarios, churrasqueras y estacionamiento, con el objetivo de fortalecer el turismo y el uso recreativo del espacio.

Por otra parte, se impulsará una incubadora de proyectos para acompañar a mujeres y hombres emprendedores que deseen desarrollar su marca, con respaldo económico del municipio.

Finalmente, Monsalve informó que se avanzará en la restauración del galpón de camiones, que será reacondicionado para actividades deportivas, en el marco del fortalecimiento del polideportivo local.

De esta manera, el intendente dejó inaugurado el período legislativo con una agenda marcada por obras de infraestructura, políticas sociales y desarrollo urbano para 25 de Mayo.

(Miguel Vilalblanca)