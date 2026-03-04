buscan operarios y técnicos para el oleoducto Duplicar Norte » Catriel25Noticias.com

El Gobierno de Río Negro, a través del Servicio de Empleo Rionegrino (SER), abrió una convocatoria para cubrir distintos perfiles técnicos y operativos destinados a la obra del proyecto Duplicar Norte, el nuevo oleoducto que ampliará la capacidad de transporte de crudo desde la Cuenca Neuquina hacia el sistema troncal de exportación.

Trabajo en Vaca Muerta: perfiles solicitados y requisitos para aplicar

Entre los perfiles requeridos para la obra Duplicar Norte figuran:

Operador Side Boom

Operador de Topadora

Soldador API Pipeline Doble Junta

Operador de Grúa menor a 60 toneladas

Topógrafo

Los requisitos excluyentes incluyen ser mayor de edad, residir en Río Negro y contar con disponibilidad para traslado y permanencia en Catriel.

Cómo postularse a los puestos para Duplicar Norte

Las personas interesadas en aplicar a los puestos mencionados deben cargar su currículum a través del portal oficial del Servicio de Empleo Rionegrino, en el siguiente enlace: https://trabajo.rionegro.gov.ar/presentacion-de-curriculum-vitae-para-el-ser

Desde el organismo provincial indicaron que las postulaciones se canalizan exclusivamente por esa vía y que la selección estará vinculada a los requerimientos específicos de la contratista principal.

Duplicar Norte, la obra clave para aliviar la saturación del sistema

El proyecto Duplicar Norte fue adjudicado a Techint E&C por Oleoductos del Valle (Oldelval) y contempla la construcción de un ducto de 209 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro que unirá la estación de bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la terminal de Allen, en Río Negro.

La traza permitirá ampliar la capacidad del sistema de transporte desde los actuales 20.400 m3/día hasta 55.400 m3/día, en una primera fase, y se integrará tanto al sistema troncal de Oldelval como al esquema de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). El objetivo es evitar cuellos de botella en la evacuación de crudo en un contexto de fuerte expansión productiva del shale.

En términos operativos, el ducto podrá transportar 220.000 barriles diarios en su primera etapa, prevista para fines de 2026. Posteriormente, la capacidad escalará a 300.000 barriles por día y alcanzará los 500.000 barriles diarios en la habilitación definitiva proyectada para el primer trimestre de 2027.

El alcance técnico incluye 150 cruces especiales, cuatro instalaciones de trampas fijas, dos de trampas móviles y 13 predios de válvulas (LBVs y ESDVs), lo que da cuenta de la complejidad constructiva del emprendimiento. En el pico de obra se estima una dotación de 850 personas, con alrededor de 700 empleos directos y 150 indirectos.

“Duplicar Norte es un desafío que combina ingeniería, planificación y compromiso, pero sobre todo el trabajo de un equipo que comparte un objetivo común. La semana pasada realizamos la kick off meeting y ya estamos listos para avanzar en esta nueva etapa, con tecnología de vanguardia, foco en la seguridad y la misma pasión que nos impulsa en cada proyecto”, afirmó Mariano Rebollo, Oil & Gas Business Project Manager. Además, agregó: “Agradecemos nuevamente la confianza de Oldelval por encomendarnos este proyecto estratégico”.

La iniciativa es la continuidad del megaproyecto Duplicar+, ejecutado por la unión transitoria Techint–Sacde, que incluyó un tramo de 254 kilómetros y finalizó en diciembre de 2024 antes del plazo contractual.

Con una inversión estimada entre 380 y 400 millones de dólares, Duplicar Norte fue estructurado bajo contratos “ship or pay” firmados con operadoras como Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. Este esquema asegura demanda y financiamiento privado, y se alinea con los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la conducción de Oldelval han señalado en distintos foros que la obra responde a la “explosión productiva” del shale y a la necesidad de evitar descuentos en el precio del crudo por limitaciones logísticas.