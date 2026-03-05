«Monsalve es un opinólogo rentado» » Catriel25Noticias.com

Tras semanas de hermetismo, el bloque del PJ cerró filas con el Ejecutivo. El jefe de la bancada, Daniel Lovera, confirmó el apoyo a la ley para que la empresa estatal opere el área de forma transitoria.

El destino de El Medanito, el corazón energético de La Pampa, comenzó a despejarse en el plano político, aunque la tensión está lejos de disiparse. Tras un periodo de incertidumbre donde el vernismo mantuvo bajo «siete llaves» su postura, el jefe del bloque del Frejupa, Daniel Lovera, salió a confirmar este miércoles que los 15 legisladores peronistas apoyarán el proyecto del Ejecutivo para que Pampetrol asuma la operación del área.

La definición llega en un momento crítico: el contrato actual con la firma PCR vence el próximo 19 de junio y, tras el fracaso de la última licitación (declarada desierta por falta de ofertas), el yacimiento más productivo de la provincia —que aporta el 34% del crudo pampeano— corría el riesgo de quedar en un limbo operativo.

«Garantizar los puestos de trabajo»

Lovera fue tajante al explicar la urgencia de la medida. «Ya no hay tiempo material para convocar a una nueva licitación antes del vencimiento», afirmó el legislador en declaraciones periodísticas, defendiendo el régimen excepcional de 24 meses propuesto por el gobernador Sergio Ziliotto.

Para el jefe del bloque oficialista, la prioridad es social y productiva. El proyecto establece que Pampetrol no operará con personal propio de forma directa, sino que contratará a un operador transitorio. El objetivo, según Lovera, es preservar entre 300 y 400 puestos de trabajo y evitar la caída de la producción en un área que cuenta con 267 pozos activos. «Con Pampetrol se garantizarán los empleos en El Medanito», remarcó.

Daniel Lovera (Legislador PJ)

«Opinólogo rentado»

La postura del peronismo choca de frente con las exigencias del suroeste provincial. El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve (Pro), calificó la intervención estatal como una «locura» y presentó un anteproyecto para una «licitación exprés» con condiciones más flexibles (regalías del 15% y un bono de 15 millones de dólares, frente a los 50 millones que exigía el pliego anterior).

Lovera no ahorró críticas hacia el jefe comunal, a quien calificó de «opinólogo rentado». Según el diputado, el planteo de Monsalve carece de realismo cronológico y técnico. «Primero hay que preservar el área, que tiene bastantes problemas, y dar previsibilidad mientras se realiza una nueva licitación definitiva», sostuvo.

El escenario

Pese al alineamiento del vernismo con el Centro Cívico, la batalla legislativa no será sencilla. Con el peronismo sumando sus 15 votos, la moneda queda en el aire frente a una oposición (UCR, PRO y Comunidad Organizada) que también suma 15 voluntades y mantiene fuertes reparos sobre la capacidad financiera de Pampetrol para sostener las inversiones necesarias.

Mientras la política dirime sus fuerzas en Santa Rosa, el reloj corre para el principal yacimiento de la provincia. El Medanito representa cerca del 10% de los ingresos fiscales de La Pampa; una parálisis o una mala transición operativa no solo afectaría a las empresas de servicios de 25 de Mayo, sino a las arcas de todo el Estado provincial.