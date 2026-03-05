ocho de cada diez trabajos serán para Rionegrinos » Catriel25Noticias.com

La secretaria de Trabajo, Martha Avilez, destacó la implementación de la normativa en el proyecto Duplicar Norte. El grupo Techint anunció dos programas de formación profesional.

Los proyectos que se desarrollan en el territorio de Río Negro comenzaron a aplicar la Ley 80/20 de Empleo Rionegrino, la normativa que establece la contratación de ocho rionegrinos de cada diez puestos laborales. Uno de los proyectos que cumplen con la normativa es Duplicar Norte, la iniciativa que vincula la actividad energética entre Vaca Muerta, Catriel y Allen.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, aseguró que la normativa ya se encuentra en plena aplicación en distintos proyectos de infraestructura que generan empleo en la región. La funcionaria destacó la implementación de esta herramienta, que surge a partir de la articulación con los sindicatos y el sector privado empresarial.

La ley ya se cumple en el proyecto Duplicar Norte

La titular de la cartera aseguró que la normativa funciona “muy bien” y en la actualidad, atraviesa una experiencia muy fuerte con el proyecto Duplicar Norte. El nuevo oleoducto ampliará la capacidad de transporte de crudo desde la Cuenca Neuquina hacia el sistema troncal de exportación.

“De diez puestos de trabajo que se abren en industrias estratégicas de Río Negro, ocho tienen que ser para rionegrinos. Esa es la base de la ley y la estamos poniendo en práctica”, afirmó. La Ley 80/20 fue impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck con el objetivo de garantizar que la mayoría de los empleos generados por los grandes proyectos queden en manos rionegrinas.

Desde la Secretaría de Trabajo explicaron que la aplicación de la normativa implicó un trabajo articulado entre el Estado Provincial, los sindicatos y las empresas que llevan adelante los proyectos, para diseñar estrategias concretas de cumplimiento.

“Tenemos que saber qué perfiles se van a requerir, en qué cantidad y en qué localidades, y empezar a pensar el desarrollo de las obras con trabajadores rionegrinos”, explicó Avilez.

Oportunidades laborales en los rubros indirectos

En paralelo, señaló que no todos los jóvenes optan por incorporarse directamente a las obras principales. Por esta razón, se busca fortalecer el acceso con la planificación de programas de capacitación con una salida laboral en sectores indirectos como logística, transporte, turismo y gastronomía.

La dinamización de la economía que surge en grandes proyectos de infraestructura vinculados a los hidrocarburos, también tiene sus efectos en otros rubros, por eso la empleabilidad en esos sectores, constituyen una oportunidad para los jóvenes que buscan trabajo.

La funcionaria explicó que las empresas que desembarcan en la provincia tienen una responsabilidad con la comunidad en el acompañamiento de la formación. “Si existen puestos altamente tecnificados para los que hoy no contamos con perfiles en Río Negro, pueden justificar la incorporación de personal foráneo. Pero deben promover, junto con el Estado, un programa de formación que permita, en pocos meses, generar esos perfiles en la provincia. Es un ida y vuelta”, remarcó.

El grupo Techint lanzó dos programas de capacitación

En ese marco, mencionó que el grupo Techint está lanzando junto al Gobierno provincial dos programas de formación vinculados al proyecto Duplicar Norte en Catriel, orientados al montaje eléctrico y al montaje mecánico. “Ya hay más de 100 inscriptos, en su mayoría jóvenes. Esto genera un impacto social en la comunidad, que es lo que queremos lograr con estos proyectos” concluyó Avilez.