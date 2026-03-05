Municipio busca fortalecer el comercio local » Catriel25Noticias.com

La Intendenta Municipal, Daniela Salzotto, en compañía de los referentes de la Dirección de Comercio, Inspección General y Bromatología mantuvieron una reunión con comerciantes de la ciudad. El encuentro tuvo el objetivo de generar un espacio de diálogo directo y articulación de acciones entre la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y el sector de comercio local.

Durante la reunión se abordaron las principales preocupaciones planteadas por los comerciantes, entre ellas la seguridad, la caída de las ventas, el contexto de crisis económica y la incertidumbre vinculada a las regalías hidrocarburíferas. Estos factores, que impactan de manera directa en la actividad comercial local, se constituyen en una preocupación de toda la comunidad.

La jefa comunal escuchó cada una de las inquietudes y compartió su mirada sobre la situación actual, reafirmando la importancia de sostener el acompañamiento al comercio y a las pequeñas y medianas empresas en un contexto complejo. En ese marco se comenzó a trabajar en un plan de acompañamiento específico para PyMEs y comerciantes locales, del cual se brindarán novedades en el corto plazo.

Los comerciantes destacaron y agradecieron a la Intendenta la apertura de este espacio de escucha y diálogo, valorando la posibilidad de construir respuestas de manera conjunta.

Desde el Municipio se continúa fortaleciendo el vínculo con los distintos sectores de la ciudad, promoviendo el trabajo articulado, la cercanía y la presencia del estado municipal como herramientas fundamentales para sostener la actividad económica y el desarrollo local.