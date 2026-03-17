Suspendida la Finalissima, la Selección Argentina rearma el plan y se viene una convocatoria clave » Catriel25Noticias.com

La intención del DT de Pujato y sus colaboradores es la de juntar a los futbolistas para realizar una serie de entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza, a la espera de poder conseguir un amistoso para despedirse del público argentino.

¿Amistoso con la Sub 20?

En caso de no tener rival por la cercanía de la fecha (27 al 31 de este mes), se baraja la posibilidad de armar un partido amistoso frente a la Selección Argentina Sub 20, con el fin de que el público pueda ir a ver una vez más a los campeones del mundo previo a su viaje a Estados Unidos para defender la corona.

En los próximos días se terminará de definir esta situación y en simultáneo saldrá la lista de convocados, los jugadores viajarán a Argentina para iniciar con una semana de entrenamientos que le servirá al entrenador de cara a la citación final para el certamen. Será una nómina clave para empezar a definir los nombres mundialistas.