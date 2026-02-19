Municipio firma convenio con productores » Catriel25Noticias.com

Desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo a cargo de Milton Molina, la gestión municipal avanza en una política concreta de diversificación agrícola mediante convenios colaborativos entre productores locales, el Municipio y la Fundación Polo Tecnológico Catriel.

En este marco, se firmó un acuerdo con un productor de Medanito para la cosecha de alfalfa en 27 hectáreas, realizando tareas de corte, enfardado y estivado con maquinaria agrícola y personal municipal. Como contraprestación, un porcentaje de la producción quedará en poder del Municipio.

Participan del proceso el Director de Medio Ambiente, Martín Jurgeit, y la ingeniera agrónoma Tamara Galera, acompañando el desarrollo técnico y productivo. La puesta en funcionamiento de maquinaria que se encontraba sin uso permite optimizar recursos y fortalecer la matriz productiva local.

La Intendente Daniela Salzotto, también presidenta de la fundación, dijo que “continuará consolidando políticas que impulsen más producción, más trabajo y más oportunidades para Catriel a través de la Fundación”.