convocan al Pueblo por «El Medanito» » Catriel25Noticias.com

La presidenta del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, Marina Álvarez, anunció que la próxima semana se convocará a una reunión ampliada con comerciantes, representantes de instituciones, ONG, empresas y fuerzas vivas de la localidad para abordar la situación de El Medanito.

La caída de la licitación del yacimiento, ubicado en 25 de Mayo, generó alarma y preocupación en la comunidad, dado el impacto económico y laboral que representa para la región.

Marina Aklvarez (Pro) – pte Concejo Deliberante

Tras mantener encuentros con empresas del sector y representantes sindicales, se llegó a la conclusión de avanzar en una convocatoria más amplia, con el objetivo de consensuar una postura conjunta y trasladar a las autoridades provinciales la posición del pueblo frente a este escenario.