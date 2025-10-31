murió una mujer en accidente cerca de Barda del Medio » Catriel25Noticias.com

Se produjo un choque múltiple en Ruta 151 a la altura del ingreso a «Paraje El 15» entre Cordero y Barda del Medio, kilómetro 23.5.

Se desconocen las causas del siniestro en el que intervinieron un camión, un auto, y una moto.

Lamentablemente una mujer que viajaba en el automóvil falleció, mientras que otra mujer que iba de acompañante en la moto fue trasladada en código rojo. Hay otros heridos con código amarillo.

Trabajan personal de Salud, Bomberos Voluntarios de Barda del Medio y personal de la Policía de Tránsito de Río Negro.