Mauro Debasa busca el bicampeonato en el Rally Regional de Chichinales » Catriel25Noticias.com

Chichinales-El Rally Regional desembarca por primera vez en Chichinales con una fecha decisiva que podría consagrar al piloto catrielense Mauro Debasa, uno de los grandes protagonistas de la temporada. Bajo el nombre de “Portal del Valle”, la competencia contará con ocho pruebas especiales en caminos nuevos para la mayoría, desafiantes y muy elogiados por los equipos en la previa.

A falta de solo dos fechas para el cierre del calendario, Debasa —actual líder de la categoría RC5— llega con una ventaja que lo coloca a las puertas de un nuevo logro en su rica historia deportiva: el bicampeonato regional. La regularidad mostrada durante todo el año lo mantiene como firme candidato, y en Chichinales podría sellar su segunda corona consecutiva si logra un resultado positivo.

El piloto de Catriel, reconocido por su estilo técnico y su experiencia en tramos rápidos, deberá equilibrar velocidad y estrategia.

La competencia también definirá posiciones en otras divisionales como la A6 y la A1, donde las diferencias son mínimas y se espera una lucha intensa hasta el último tramo. En total, 44 binomios confirmaron su participación en esta jornada clave, fiscalizada por la Federación Regional Once y organizada por la Municipalidad de Chichinales junto a la Asociación Volantes de General Roca (AVGR).

El evento tendrá su largada simbólica este viernes a las 20:00 frente al edificio municipal, marcando el inicio de un fin de semana de pura adrenalina. El sábado se disputarán cuatro pruebas especiales (39,2 km totales), mientras que el domingo se completará el cronograma con otros cuatro tramos (34,9 km), donde el exigente sector Chichinales – 500 Hectáreas podría ser decisivo.