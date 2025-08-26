«No hay plata» » Catriel25Noticias.com

Daniela Salzotto (Intendente de Catriel Río Negro) y Leonel Monsalve (Intendente de 25 de Mayo La Pampa), viajaron a Buenos Aires para reunirse con directivos de Vialidad Nacional. El tema a tratar, la imperiosa necesidad de reparar la Ruta Nacional 151. La respuesta esperada no fue la mejor “No hay plata”, les dijeron.

El mayor argumento es que el desastroso estado ha cobrado vidas y dejado heridos durante décadas. También especificaron que la ruta 151 atraviesa ambas localidades y se encuentra en condiciones deplorables, un problema que afecta a la comunidad de la zona.

Salzotto y Monsalve llevaron con ellos una voluminosa carpeta que reúne más de 20 años de pedidos y estadísticas oficiales de siniestros y muertes. En el encuentro se la entregaron a las autoridades de la entidad nacional vial buscando respuestas concretas para mejorar la seguridad en la traza de la ruta 151.

Los jefes comunales salieron con más dudas que certezas de la reunión. “Nos dijeron que no hay plata”.

Las únicas propuestas fueron “que ellos pueden hacer algunos convenios para trabajar en conjunto -con los municipios. Se comprometieron con el tema banquinas y bacheos”.

Pero no hubo respuestas para las obras centrales de reconstrucción del pavimento que tras la asunción de la gestión del presidente Javier Milei quedaron abandonadas. “Algunas de las obras que quedaron paradas, no se han reactivado porque no les han dado los créditos para llevarlas adelante, y en ése punto fueron sinceros: no sabemos cuándo podrá ser”, dijo el jefe comunal pampeano