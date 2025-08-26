se viene la Expo Vocacional » Catriel25Noticias.com

Los días 28 y 29 de Agosto se llevará a cabo un encuentro dirigido a estudiantes secundarios de grados superiores, de terciarios, y a toda aquella persona que haya finalizado sus estudios secundarios.

Será en el SUM Municipal de 09:00 a 17:00 horas y habrá oferta educativa terciaria y universitaria, pública y privada.

En la edición anterior se presentaron las Universidades de Río Negro, UNCO y UFLO. La Escuela de Policía de Río Negro, Institutos, Escuela de Oficios y otros centros educativos.

Es una muy buena oportunidad para decidir y analizar qué carrera es de tu interés.

Las jornadas son organizadas por la Municipalidad de Catriel en el marco del proyecto Polo Educativo Universitario Catriel.