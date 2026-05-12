Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Una mujer que regresaba de la zona de Barda del Medio protagonizó un vuelco en el Km 102 de la Ruta Nacional 151. Fue trasladada al hospital Catriel.

Según se pudo saber, la conductora de una Chery había viajado a llevara a su pareja a trabajar a la zona petrolera y cuando volvía a su lugar de origen (25 de Mayo) volcó por razones que se desconocen. El vehículo quedó en sentido inverso y con importantes daños.

Si bien se encontraba en buen estado, personal de salud decidió su traslado al hospital.