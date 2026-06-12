Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Este viernes en la Delegación local de Trabajo, los 33 trabajadores de la empresa Madalena Energy ex concesionaria del àrea Puesto Morales firmaron el traspaso a la empresa Geopetrol – Loar.

Sobre el tema, dialogaron con radio “Alas”, el Delegado local de Trabajo Claudio Gonzales y Miguel Dìaz integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Petroleros Privados de Rio Negro, Neuquén y La Pampa.

Gonzales valoro el aguante de los trabajadores que vivieron días y meses de incertidumbre ante la posibilidad de perder la fuente laboral.

“Se hizo un gran trabajo silenciosos con el Sindicato Petrolero y los trabajadores hoy han recuperado la tranquilidad. Pasan a la nueva concesionaria y se respetan todos sus derechos, incluso la antigüedad”.

Miguel Diaz (Sindicato Petroleros) – Claudio Gonzales (Del Trabajo)

En los mismos términos se expreso Miguel Diaz

“Hoy firmamos un acuerdo sindical con la nueva empresa (Geopetrol y Loar) logrando la continuidad laboral de los 33 trabajadores, respetando la categoría y antigüedad. Es muy difícil lograr esto luego de que una empresa presente quiebra”.

“Hubo un trabajo arduo por parte de nuestro Secretario General Marcelo Rucci y Ernesto Inal que en todo momento estuvieron junto a los trabajadores lo que permitió llegar a un buen arreglo. La gente cobro los sueldos de mayo por intermedio de un Sindico y todos siguen con trabajo”.

“También la semana pasada se logro arreglar para que otros trabajadores de Medanito y Medianera pase a Loar con todos trabajando y con los beneficios”.

“Quiero resaltar la buena predisposición del Gobierno Provincial en la persona de Mario Figueroa que en todo momento estuvo atento a las negociaciones y colaborando para un final feliz. También a la empresa Geopetrol que se hace cargo de un yacimiento, hoy con baja producción. Estamos felices no solo por los trabajadores que tendrán continuidad laboral, no olvidemos que detrás de cada trabajador hay una familia”, expreso el Sindicalista