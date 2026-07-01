Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Adela-La actuación de los Nino Bikers volvió a dejar en alto el nombre de la región. La delegación participó el pasado fin de semana en la tercera fecha del Campeonato Norpatagónico de XCO Infantil, disputada en la localidad pampeana de La Adela, donde consiguió excelentes resultados frente a un circuito de gran exigencia.

La actividad comenzó el sábado con el reconocimiento del trazado, mientras que el domingo los jóvenes ciclistas afrontaron una pista técnica, con sectores de alta complejidad y constantes cambios de ritmo, que puso a prueba la preparación de cada uno de los competidores.

A pesar de las dificultades del recorrido, los representantes del equipo demostraron un gran nivel deportivo y lograron ubicarse entre los protagonistas de sus respectivas categorías, sumando una importante cantidad de podios para la delegación.

Resultados de los Nino Bikers