Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El delegado comunal en Colonia Chica, Lucas Navarro confirmó que en un trabajo conjunto entre personal municipal y de la Dirección Provincial de Fauna, lograron atrapar un ejemplar de puma que, junto a otros dos. Actúan en manada y vienen haciendo estragos en animales domésticos de ésa zona rural. La idea es capturarlos vivos y reubicarlos.

Ante ésta situación y las constantes quejas y preocupación de vecinos y puesteros de ésa zona, que está ubicada unos 30 kilómetros al sudeste de la zona urbana de 25 de Mayo, desde el municipio hicieron las gestiones en el área provincial de Fauna que dispuso un equipo en Colonia Chica.

Hoy, cerca de las 21 horas aproximadamente, Navarro le confirmó a Radio Municipal que por la tarde habían capturado a uno de los ejemplares de puma. En la tarea participaron agentes municipales y de la Dirección Provincial de Fauna que operaron con jaulas trampa en la que cayó uno de los cachorros.

Navarro explicó que “tras varios días de trabajo, logramos capturar con vida a uno de los tres pumas que estaban generando inquietud y daños en la zona. Se trata de un cachorro. Actualmente siguen sueltos la madre y otro ejemplar más”.

El funcionario comunal reveló que “trabajamos en coordinación con el equipo de Fauna de Santa Rosa, y el objetivo principal es reubicarlos en un entorno adecuado, lejos de la gente y de los animales de cría”.

Navarro amplió señalando que “es importante tener en cuenta que se han acercado mucho a zonas habitadas, por lo que se mantiene la precaución”, y cerró informando que “seguimos monitoreando la situación para garantizar la seguridad de todos”.