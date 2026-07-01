Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Fundación Cultural Patagonia presenta al Ballet Clásico y Contemporáneo FCP con “Gala de Ballet. Programa Mixto” en Catriel este sábado 4 de julio a las 21:00 hs en el Centro Cultural «Roberto Sánchez Carrillo».

La compañía, conformada por bailarines seleccionados mediante audición, ofrecerá obras del repertorio tradicional clásico y contemporáneo, caracterizadas por su precisión técnica, musical y expresiva.

El programa está compuesto por “El Cascanueces. Pas de deux” con música de Tchaikovsky y adaptación coreográfica sobre el original de Petipa, “El Corsario. Pas de deux”, con música de Adam y adaptación coreográfica sobre el original de Mazilier y Petipa y “Petit Mort”, con música de Mozart y adaptación coreográfica sobre el original de Jiri Kylian, en la primera parte. Luego de un breve intervalo, el Ballet interpretará “Who cares?”, una reposición coreográfica de lenguaje neoclásico, basada en original de Balanchine, que conjuga el estilo dancístico del ballet y del jazz, con 12 piezas musicales del reconocido compositor Georges Gershwin.

El Ballet Clásico y Contemporáneo FCP está integrado por más de veinte bailarines y cuenta con la maestra ayudante ensayista Victoria Dorrego y el pianista acompañante de ensayos Felipe González. La producción tiene el diseño de vestuario de Claudio Clozza y Carla Lorente, diseño y operación de luces de Walter Marcello, edición y operación de sonido de Rodrigo Cortes y la puesta en escena y dirección de Verónica Arévalo Schiavo.

La velada es organizada pro el Municipio local.

Entrada general: 5.000 tutús.

Con carnet de la Escuela Municipal de Artes o Talleres Comunitarios: 3.000 tutús.

Menores de 12 años: ingreso gratuito.