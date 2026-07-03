Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Escuela Municipal de Taekwondo, dirigida por los Sabomnim Aldo y Elías Aravena, tuvo una actuación sobresaliente en el 1º Open Kids 2026, al conquistar diez medallas de oro en igual cantidad de competidores durante el certamen disputado el pasado sábado 27 de junio en el Polideportivo Municipal de Cipolletti.

El torneo, organizado por la Escuela Municipal de Cipolletti bajo la conducción del Maestro Roberto Altube y con el aval de la World Taekwondo, reunió a más de 200 jóvenes competidores provenientes de distintos puntos de la región, convirtiéndose en una verdadera fiesta de las artes marciales infantiles.

En ese escenario de gran nivel deportivo, el Team Aravena logró una destacada efectividad, ya que cada uno de sus representantes se consagró campeón en su respectiva categoría, alcanzando un pleno de diez medallas doradas. Un resultado que refleja el trabajo constante, la disciplina y el alto nivel técnico que vienen desarrollando los alumnos de la escuela.

Desde la conducción de la institución manifestaron su satisfacción por el desempeño de la delegación y destacaron el significado de representar a las comunidades de Catriel y 25 de Mayo en este tipo de competencias.

“Como directivos nos sentimos sumamente orgullosos de representar a las comunidades de Catriel y 25 de Mayo a través de nuestra disciplina. Ver el crecimiento de los chicos, su compañerismo y este logro impecable nos motiva a seguir apostando al deporte como herramienta de formación y contención”, expresaron Aldo y Elías Aravena.

Los responsables de la escuela también agradecieron el acompañamiento permanente de las familias, cuyo apoyo resulta fundamental para el desarrollo de cada competencia, y reconocieron el respaldo brindado por la Municipalidad de Catriel y la Dirección de Deportes, que colaboraron con la logística del viaje y continúan trabajando junto a la institución para fortalecer la práctica del taekwondo en la ciudad.

Finalmente, desde la Escuela Municipal recordaron que las inscripciones permanecen abiertas para niños, jóvenes y adultos que deseen iniciarse en esta disciplina, destacando al taekwondo no solo como un deporte de competencia, sino también como una herramienta de formación en valores, respeto, disciplina y superación personal.