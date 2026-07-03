Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

0
22


Después de muchos años de ausencia, el motocross volverá a tener una cita de primer nivel en Catriel. Los próximos 19 y 20 de septiembre, el flamante Circuito Auca MX será escenario de una nueva fecha del Campeonato Sur de la República, una de las competencias más importantes del deporte motor de la Patagonia, que reunirá a más de 130 pilotos de distintas provincias del país.

 

El regreso de esta disciplina representa un acontecimiento muy esperado por los fanáticos locales, quienes volverán a disfrutar del espectáculo de las motos en un circuito especialmente preparado para recibir un evento de jerarquía regional. La competencia estará fiscalizada por la Federación Sur del Deporte Motor, garantizando un certamen de alto nivel deportivo.

Además de los destacados pilotos que llegarán desde distintos puntos del país, el público tendrá la oportunidad de alentar a una importante delegación de representantes catrielenses que viene protagonizando una gran temporada dentro del campeonato.

Entre ellos sobresale Leonardo Yañez, líder de su categoría y uno de los grandes candidatos al título. También dirán presente Fausto RosalesGenaro BarrosoLeandro Bujaldón y Maximiliano Méndez, quienes han obtenido importantes resultados en las últimas fechas y buscarán hacerse fuertes compitiendo ante su gente.

La llegada del Campeonato Sur de la República no solo marcará el regreso del motocross a Catriel, sino que también significará un importante movimiento para la ciudad, con la llegada de pilotos, equipos, mecánicos y aficionados que impulsarán la actividad comercial, gastronómica y hotelera durante todo el fin de semana.

Con un renovado circuito, un gran parque de motos en pista y la presencia de los mejores exponentes de la especialidad, Catriel se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte motor, recuperando un lugar que durante muchos años ocupó dentro del calendario regional del motocross.

motocross catriel



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí