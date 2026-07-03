Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Además de los destacados pilotos que llegarán desde distintos puntos del país, el público tendrá la oportunidad de alentar a una importante delegación de representantes catrielenses que viene protagonizando una gran temporada dentro del campeonato.

Entre ellos sobresale Leonardo Yañez, líder de su categoría y uno de los grandes candidatos al título. También dirán presente Fausto Rosales, Genaro Barroso, Leandro Bujaldón y Maximiliano Méndez, quienes han obtenido importantes resultados en las últimas fechas y buscarán hacerse fuertes compitiendo ante su gente.

La llegada del Campeonato Sur de la República no solo marcará el regreso del motocross a Catriel, sino que también significará un importante movimiento para la ciudad, con la llegada de pilotos, equipos, mecánicos y aficionados que impulsarán la actividad comercial, gastronómica y hotelera durante todo el fin de semana.

Con un renovado circuito, un gran parque de motos en pista y la presencia de los mejores exponentes de la especialidad, Catriel se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte motor, recuperando un lugar que durante muchos años ocupó dentro del calendario regional del motocross.