Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La ciudad de Catriel se prepara para disfrutar de una jornada deportiva que reunirá a exponentes del boxeo local y de la región. El próximo viernes 17 de julio, desde las 19:00, el Salón de la Unión Deportiva Catriel será escenario de una Exhibición de Boxeo y Parence de Manos, organizada por Base Central Fuerza Rionegrina y Federal Catriel.

El encuentro tendrá un carácter recreativo y formativo, con exhibiciones bajo la modalidad de dos rounds de un minuto por un minuto, permitiendo que los participantes puedan mostrar sus habilidades en un ambiente de integración y camaradería.

La organización extendió la invitación a todas las escuelas de boxeo de Catriel y localidades vecinas, con el objetivo de promover el crecimiento de la disciplina y generar un espacio de encuentro entre deportistas, entrenadores y familias.

Quienes deseen participar deberán abonar una inscripción de 10.000 pesos, mientras que el ingreso para el público consistirá en la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a colaborar con quienes más lo necesitan.

Además, durante toda la jornada habrá servicio de cantina, y los organizadores también convocan a empresas y comercios interesados en sumarse como sponsors del evento.

La velada busca fomentar el deporte como herramienta de inclusión, incentivando la práctica del boxeo y fortaleciendo los valores de respeto, disciplina y compañerismo que caracterizan a esta actividad.

Datos del evento