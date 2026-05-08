Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El hecho ocurrió este jueves por la tarde sobre calle Roca al 200. La víctima (Yamil López), aseguró que la moto estaba sin llave pero con el volante trabado. Solicitan a vecinos aportar cámaras de seguridad o información sobre el recorrido realizado por el delincuente.

Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación en Catriel luego del robo de una moto ocurrido durante la tarde del jueves en pleno sector céntrico de la ciudad.

López relató que el rodado sustraído es una “Rouser 200” de color rojo y blanco con detalles negros. La moto se encontraba estacionada frente a una vivienda ubicada sobre calle Roca 208.

Según explicó el damnificado, el vehículo estaba sin llave, aunque con el volante trabado. A partir del aporte de un vecino, pudo reconstruirse parte del recorrido realizado por el autor del robo.

“Un vecino me dijo que cerca de las 15:10 vio salir la moto en contramano por René Favaloro. Casi lo chocan y después dobló”, comentó durante una entrevista radial.

De acuerdo al testimonio aportado, el conductor circulaba encapuchado, vestido de negro y realizando maniobras peligrosas mientras escapaba. Posteriormente, otros vecinos habrían indicado que la motocicleta también fue vista en inmediaciones de calle Atenas.

A raíz de estos datos, el propietario sospecha que el delincuente habría continuado su recorrido hacia la zona de calle Pampa y sectores cercanos al barrio de los Pobladores.

López confirmó además que la denuncia policial fue realizada inmediatamente después del hecho y que continúa aportando información a medida que surgen nuevos testimonios. Sin embargo, expresó su malestar por la falta de precisiones obtenidas hasta el momento mediante las cámaras de monitoreo urbano.

“Estoy pidiendo a cualquier vecino que tenga cámaras en la zona de René Favaloro, calle Pampa o alrededores, que por favor aporte información”, señaló.

Quienes puedan brindar datos sobre el rodado o tengan registros fílmicos del recorrido pueden comunicarse al teléfono 299-5187705.