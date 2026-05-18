Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Personal de la Comisaría 9° de Catriel secuestró una motocicleta que registraba pedido de secuestro en la provincia de Mendoza.

El procedimiento se realizó este sábado a la mañana en la zona céntrica de la ciudad, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención observaron una motocicleta estacionada sobre avenida San Martín y La Pampa, sin chapa patente colocada.

Ante la situación, los uniformados procedieron a verificar los datos del rodado mediante el número de motor y constataron que presentaba un pedido de secuestro activo solicitado por la localidad de Godoy Cruz, Mendoza.

Debido a que ninguna persona se presentó acreditando propiedad sobre el vehículo, la motocicleta fue secuestrada en presencia de testigos y trasladada a la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia.