Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La delegación rionegrina tuvo una actuación consagratoria en los Juegos Epade y volvió a escribir una página destacada en la historia del deporte provincial: disputó siete de las ocho finales posibles y conquistó el noveno título de su historia en el certamen patagónico. El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a las y los jóvenes atletas en la premiación.

Con protagonismo de principio a fin, las y los jóvenes atletas rionegrinos demostraron el crecimiento sostenido del deporte formativo y federado, llevando nuevamente a la provincia a lo más alto de la Patagonia tras una semana de competencia intensa y de gran nivel.

La edición 2026 de los Juegos se desarrolló en tres sedes simultáneas: Neuquén, Santa Rosa y Viedma, ciudad que recibió las competencias de fútbol y básquet ante un gran acompañamiento del público y donde se realizó la ceremonia de clausura, transmitida en directo vía streaming, coronando a Río Negro campeón en el Polideportivo de la capital provincial.

El Gobernador estuvo acompañado por el intendente Marcos Castro; el inistro de Gobierno, Agustín Ríos; el secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti; el secretario de Deporte, Simón Miravete; y el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; entre otras autoridades provinciales y municipales.

Weretilneck expresó que “es una alegría tener a la Patagonia unida a través del deporte aquí en Viedma” y añadió: “Nos sentimos orgullosos de tener una juventud sana, que empuja, que tira y que nos da fundamentalmente identidad”.

En el camino hacia una nueva consagración, Río Negro obtuvo la Copa de Oro en ambas ramas de vóley y fútbol, y en básquet y ciclismo masculino, consolidando una performance dominante a lo largo del certamen.

Además, la delegación sumó Copas de Plata en natación masculina, judo masculino y básquet femenino; mientras que alcanzó el bronce en handball masculino, judo femenino y natación femenina.

En este sentido, el secretario de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, aseguró: “Hicimos el mejor torneo de la historia de Río Negro en los Epade, estamos más que felices” y agregó que “este éxito es gracias a las instituciones deportivas, a los entrenadores y a los municipios que trabajan para impulsar el deporte”.

Los Epade 2026 también marcaron un antes y un después en la difusión del deporte juvenil patagónico: por primera vez, todos los partidos de fútbol y básquet disputados en la sede Viedma fueron transmitidos en vivo, con relatos y comentarios, a través de la plataforma 10 Play de Canal 10. Las transmisiones alcanzaron más de 135.000 visualizaciones directas a lo largo de los Juegos.

Por su parte, el secretario de Deporte, Simón Miravete, sostuvo: “Estamos contentos porque nos hemos consagrado campeones, pero más allá de eso todas las disciplinas han respondido muy bien. Este es un mérito conjunto de los seleccionadores y las federaciones”. Además, concluyó: “Ha sido un evento espléndido, la familia acompañó mucho y también fueron muy positivos los streaming, que permitieron apoyar a la distancia”.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de Río Negro permitió acercar la competencia a toda la provincia, a la Patagonia y a la comunidad deportiva, haciendo que cientos de familias pudieran acompañar y vivir cada partido a la distancia.

Con esta consagración, Río Negro completó un comienzo de año histórico: ya había conquistado los Juegos ParaEpade y los Juegos de la Integración Patagónica, y ahora volvió a quedarse con el máximo título como campeona de los Epade.

El campeonato representa además el regreso de Río Negro a lo más alto del podio patagónico desde 2021 y reafirma el lugar de la provincia como una de las grandes potencias deportivas de la región.

Tabla final de la 19° edición de Juegos Epade

1° Río Negro – 103 pts.

2° Chubut – 89 pts.

3° Neuquén – 83 pts.

4° La Pampa – 74 pts.

5° Tierra del Fuego – 44 pts.

6° Santa Cruz – 24 pts.