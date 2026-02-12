ofrecen propuestas educativas » Catriel25Noticias.com

El municipio abrió las inscripciones para las nuevas propuestas de formación virtual junto a la Universidad Nacional de Río Negro:

Herramientas digitales para el diseño digital

Adobe Illustrator y Photoshop

Inicio: jueves 05/03 – 18:00 hs

Cómo hacer Streaming en casa

Inicio: martes 03/03 – 18:00 hs

Clases modalidad virtual

Inscripciones hasta el 20 de febrero, en el Punto Digital, de lunes a viernes en horario de 06:00 a 12:00 hs y 18:00 a 20:00 hs

“Seguimos acercando oportunidades de formación y herramientas para el desarrollo personal y laboral de nuestra comunidad”, dijeron desde el municipio