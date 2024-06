Pasó con éxito el Provincial de Tenis de Mesa » Catriel25Noticias.com

La edición número 15 del gran torneo provincial de Tenis de Mesa tuvo epicentro en la ciudad de Catriel y pasó con gran éxito durante el fin de semana.

El SUM Municipal Eldo Carro fue el lugar elegido a fin de albergar a los mejores exponentes de la provincia, tanto en la rama femenina, como masculina, tras importantes gestiones de la Directora de Deportes; Ayelen Cayunao y la aprobación de la Intendente Salzotto, quien confirmó una vez más que el Deporte para todas las edades es uno de los pilares fundamentales de su gestión municipal.

El DT y Profesor Cristian Pereyra fue otro artifice para que el Provincial suceda en Catriel, conocedor de la disciplina y preparador de varios locales a nivel Selección Nacional se mostró contento, conforme y agradecido a la gestión municipal por el gran apoyo.

En lo estrictamente deportivo Catriel fue una fiesta del Deporte Tenemesistico, ya que todas las categorías y edades tuvieron su espacio desde la Elite hasta los principiantes se dieron cita durante 2 jornadas plenas de deporte.

Campeones Provinciales:

•Ignacio Serra, Catriel (Sub 15)

•Santiago Serra, Catriel (Sub 19)

•Manuela Pereyra, Catriel (Mayores Damas)

•Francisco González, Catriel (Sub 11)

•Richar Iturrua, Viedma (Maxi 35)

•Javier González, Bariloche (Maxi 55)

Queremos agradecer a la Intendenta Daniela Salzotto, a la Dirección de Deportes, al profesor Cristian Pereyra y a todos los que hicieron posible que este campeonato se dispute en nuestra localidad de Catriel.

Orgullosos de nuestros deportistas que nos representan con excelencia

