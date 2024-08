perro atacó a dos nenas y causó lesiones » Catriel25Noticias.com

Una de las niñas sufrió lesiones de importancia en la cara y fue llevada al hospital. El incidente disparó un debate en las redes, donde hicieron denuncias de varios canes peligrosos en distintos sectores de 25 de Mayo.

El hecho se conoció a través de Radio Génesis a través de su espacio en Facebook. Allí revelaron que la situación se desarrolló el miércoles en calle La Adela, “mientras dos nenas de 7 y 9 años jugaban en la vereda y fueron atacadas. Una de las menores tiene serias lesiones en la cara”.

También se informó que “los gritos de la menor alertaron a su mamá que rápidamente salió en auxilio de su hija, que se tomaba el rostro y tenía sangre”. Enseguida, la nena fue llevada al hospital local Jorge Ahuad donde recibió las primeras atenciones.

La familia de la menor atacada radicó la denuncia en la Comisaría Departamental y ya está actuando el Juzgado de Faltas local.

La publicación del medio disparó un fuerte y profundo debate. Hubo quienes preguntaron sobre quiénes son los responsables. “Acá el tema no son los perros si no los dueños, que no se hacen ni cargo. Pero bueno tendrá que actuar la justicia. A esa nena le va quedar secuela de por vida pobrecita”, dijo un vecino, por ejemplo.

Otros aportaron datos de “zonas peligrosas”. Alguien dio cuenta de dogo peligroso suelto en calle Pedro Aravena. Otro de la presencia de un can belicoso en la pasarela de calle Intendente Alvear a la avenida Santa Rosa. También de una perrita que reside frente al Polideportivo que muerde. Y de otra perra agresiva en el barrio Los Pioneros, entre otras denuncias.

La jungla de internautas disparó todo tipo de posiciones respecto a la presencia de perros en la vía pública. La tenencia responsable, las campañas de castración, la falta de respeto de las medidas municipales vigentes, la inversión estatal en lugares de contención de los animales, entre otras vicisitudes, que plantean un tema preocupante en la mayoría de las ciudades del mundo.