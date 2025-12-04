plantaron árboles en el «Día de las personas con discapacidad» » Catriel25Noticias.com

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidades, la Municipalidad de Catriel, a través del Área de Inclusión, llevó adelante una significativa actividad junto a la Escuela Especial N° 10, la Escuela Laboral N° 8 y las familias participantes.

Se realizó la plantación de árboles como gesto simbólico de fuerza, vida y acompañamiento hacia las personas con discapacidad, reafirmando nuestro compromiso con una comunidad más inclusiva.

Acompañó la jornada la intendenta Daniela Salzotto, quien anunció la creación de un nuevo espacio inclusivo y un lugar destinado al taller “Buenos Amigos”, pensado para fortalecer la integración y el desarrollo de todas las personas.