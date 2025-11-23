Podio Catrielense en el «Patagonia by UTMB 2025» » Catriel25Noticias.com

La edición 2025 volvió a demostrar por qué Bariloche es una de las sedes más codiciadas del trail running internacional. La combinación de circuitos desafiantes, paisajes imponentes y una organización de primer nivel impulsó nuevamente un fuerte movimiento turístico en la ciudad, con impacto directo en la hotelería, la gastronomía y las actividades recreativas. Hubo muy buena presencia Catrielense en la competencia. Jimena Aliottti ganó el Otto12 K

Durante toda la semana, corredores de distintos países recorrieron senderos emblemáticos del Parque Nacional Nahuel Huapi y sus alrededores, consolidando el prestigio de nuestra ciudad en el calendario UTMB World Series.

El clima festivo, la participación de miles de espectadores y la energía de cada largada contribuyeron a una edición que se vivió como una verdadera fiesta del deporte y la naturaleza.

Este sábado (22/11) se dio el cierre formal de la competencia con todos los ganadores y dejando entrever que esta primera edición, será la primera…de muchas.

Resultados oficiales (primeros tres puestos por distancia)

Tronador 130K

Femenino: 1) Mariana Fernández – 2) Rachel Spaulding – 3) Milagros Rivas

Masculino: 1) Ethan Peters – 2) Remigio Huamán Quispe – 3) Noam Franchi

Frey 80K

Femenino: 1) Lindsay Allison – 2) Ayelén Liberal – 3) Emiliana Bolontrade

Masculino: 1) Patricio González – 2) Marcos Ramos González – 3) Thibaut Baronian

Bella Vista 55K

Femenino: 1) Anna Tarasova – 2) Blanca Llumiquinga – 3) Anabel Oviedo Zelarayán

Masculino: 1) Anders Kjærevik – 2) Valentin Benard – 3) Brian Palacios

Nahuel Huapi 33K

Femenino: 1) Silvia González Victorica – 2) Verónica Galván – 3) María Belén Cabrera

Masculino: 1) Javier Mariqueo – 2) Hugo César Rodríguez – 3) Ezequiel Alexis Pauluzak

Arrayanes 22K

Femenino: 1) Pía Carayol Bressan – 2) Pema Franchi Antelme – 3) Rosa Liliana Godoy

Masculino: 1) Marco Augusto Vidoz – 2) Luis Valle Barrientos – 3) Javier Mariqueo

Otto 12K

Femenino: 1) Jimena Aliotti – 2) Adriana del Valle Pizarro – 3) Karina Martínez

Masculino: 1) Jonas Marinao – 2) Joaquín Pascale – 3) Dorian François Hervé Salinas

El evento reafirmó el potencial de Bariloche como sede de competencias deportivas de escala mundial y como destino elegido por corredores y aficionados de todo el planeta.

La Patagonia Bariloche by UTMB vuelve a posicionar a la ciudad como capital del trail running en la región, combinando esfuerzo, naturaleza y una comunidad que abraza cada edición con entusiasmo. (ANB)