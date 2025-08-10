policía recupera moto robada » Catriel25Noticias.com

Un operativo de rutina realizado por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Catriel derivó en la demora de un joven que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro por hurto.

El viernes, los efectivos realizaban recorridas cuando al llegar a la intersección de las calles Turquía e Irigoyen, observaron una motocicleta sin plásticos ni chapa patente. El conductor, además, no llevaba casco y se encontraba encapuchado.

Al proceder a identificar a su conductor, un hombre de 22 años, se constató que no llevaba ningún tipo de documentación. Además, el número de motor se encontraba suprimido y cuando se consultó en el sistema policial por el número de cuadro, registraba un pedido de secuestro activo por hurto, solicitado por la Fiscalía de Catriel.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro de la moto y la fiscalía interviniente ordenó la imputación del conductor por el delito de encubrimiento.