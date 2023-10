¿Por qué faltan ladrillos en la región?

“No están viniendo los trabajadores de Bolivia y eso se siente demasiado. No hay gente para trabajar como ocurría antes”, afirmó Javier Solís, presidente de la Asociación Árbol Río Negro, entidad que nuclea a ladrilleros de la Colonia 12 de Octubre de Allen. Los cortadores de ladrillo, oficio que trajeron los inmigrantes bolivianos, no llegan a la zona porque la ecuación económica ya no les favorece como en años anteriores. Entonces, se quedan en su país.

“Sin mano de obra, es imposible la elaboración de ladrillos. En campamentos en los que antes había 8 ó 10 obreros, ahora hay menos de la mitad. La verdad es que el panorama que tenemos es cada vez peor. Y acá no hay trabajadores que quieran aprender el oficio”, agregó Solís.