Prime Video y un estreno de comedia con Eddie Murphy que te hará reír a carcajadas » Catriel25Noticias.com

La plataforma de streaming Prime Video siempre sorprende a sus usuarios con estrenos de películas y series que rápidamente se vuelven las favoritas.

En esta ocasión, y para comenzar el mes de agosto con todo, la plataforma Prime Video estrenó la película de comedia The Pickup, a continuación te contamos de qué trata.

¿De qué trata la película The Pickup?

«Una recogida rutinaria de dinero en efectivo se convierte en una persecución mortal cuando dos conductores de furgón blindado, que no pegan ni con cola, sufren una emboscada de despiadados criminales con planes que van más allá del dinero», es la sinopsis de esta película que ahora puede verse en Prime Video.

“Es una película divertida, con mucha acción”, confirmó Pete Davison, quien se hizo conocido por formar parte del programa de comedia SNL.

“Me recuerda a una película de los 80. El guión es muy sólido,y apenas lo leí pensé ‘esto puede funcionar muy bien. Todo salió muy rápido”, reveló el actor Eddie Murphy.

Por su parte, el director de esta cinta, Tim Story, reveló: «Fue un sueño hecho realidad tener este elenco. Siempre quise trabajar con Eddie».

Quien también se desvivió en elogios por haber trabajado con Murphy fue la actriz Keke Palmer, quien dijo: «Fue un sueño hecho realidad trabajar con Eddie. Ya había trabajado con Pete, en un podcast, por lo que ya sabía cómo era estar con él. Aprendí mucho sobre Eddie al observarlo actuar. Le pregunté cuál era su película favorita de él, y terminó siendo la misma que la mía. Trabajar con él es una masterclass. Es un placer y espero volver a trabajar con él otra vez».

Dónde se puede ver la película The Pickup, según tu ubicación geográfica:

Tanto en Estados Unidos, como en España y en Latinoamérica, esta película se puede ver en Prime Video