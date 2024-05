qué pasa con las concesiones que están por vencer » Catriel25Noticias.com

En junio finaliza la recepción de ofertas de las empresas interesadas en adquirir alguna de las 30 áreas que YPF busca desprenderse. Algunas tienen concesiones próximas a vencer. Conocé cuál es el acuerdo que hicieron con las provincias.

Parte de las áreas maduras de las que YPF busca desprenderse tienen concesiones próximas a vencer. Las empresas interesadas en alguno de estos bloques deberán negociar con la Provincia la extensión y después recién se firmará el acuerdo. Se trata de una condición precedente a la negociación de YPF con la empresa. Las firmas interesadas tendrán hasta el 7 de junio para presentar sus ofertas y en agosto buscarán las aprobaciones de las Provincias.

La información fue brindada por el vicepresidente de Estrategia, Desarrollo de Negocios y Control Argentina de YPF, Maximiliano Westen en el webinar «Proyecto Andes«, organizado por el Mercado Electrónico de Gas SA (Megsa). Allí el referente brindó detalles de la iniciativa que lleva a cabo la firma para desprenderse de activos de producción convencional.

El proceso comenzó en enero y se dio a conocer el detalle en abril, cuando el banco que interviene en la operatoria, Santander, envió a empresas información sobre el Proyecto Andes, que comprende la puesta en venta de poco más de 30 áreas distribuidas en cinco provincias: Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Las áreas se dividen en 11 clústeres, definidos por una estrategia operativa.

Parte de los bloques tienen concesiones próximas a vencer, por lo que Westen explicó que «para firmar el acuerdo con la empresa interesada va a tener una condición precedente que es haber obtenido la extensión de la concesión, con lo cual, si no la logra, no podremos cerrar el acuerdo. La Provincia lo sabe, con lo cual está atenta para negociar los términos en los cuales obtendrá la extensión. Ahí ya YPF no participa. Será un acuerdo entre la provincia y la compañía interesada«.

En Río Negro, las dos áreas de las que YPF busca desprenderse están próximas a vencer. Se trata de Señal Picada – Punta Barda, cuya concesión caduca el 2027 y Estación Fernández Oro. En Neuquén, las que tienen fecha de caducidad en los próximos años son: Al norte de la dorsal; Volcán Auca Mahuida, Señal Cerro Bayo y Octógono, donde tuvo lugar el primer pozo de la provincia.

El cronograma previsto por la empresa es acotado. El 7 de junio es la fecha final para recibir ofertas. «Nuestra intención es quedarnos con una lista de compañías por clúster y firmar acuerdos definitivos hacia finales de julio o durante ese mes, para después salir a buscar las aprobaciones provinciales a principios de agosto», detalló. El objetivo es tener cerrado el proceso para septiembre.

Al día de hoy hay más de 70 compañías en carrera, según expuso el referente. De suceder que algún área no reciba ofertas, «seguiremos intentando. Hay mucho nivel de interés, pero lo que puede ocurrir es que no nos guste o estén por debajo de nuestras condiciones. Podemos tomar la decisión de quedarnos y optimizar y poner en valor los recursos o ver si podemos presentarla en otra instancia«, explicó Westen.

En su mayoría, los bloques del Proyecto Andes tienen infraestructura existente, y en algunos casos plantas de tratamiento. «No estamos buscando asociaciones. Estamos buscando la sesión 100% de nuestra participación», expuso. En cuanto a las concesiones de transporte de cada área, explicó que «donde YPF no la necesite, va a transferir la concesión y si no, facilitaremos la capacidad de evacuación«.

(Río Negro)