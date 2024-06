¿Qué pasa en Río Negro? » Catriel25Noticias.com

Nación autorizó vender medicamentos fuera de farmacias. La Justicia lo limitó a analgésicos y antiácidos. Farmacéuticos explican qué pasa en la provincia.

El gobierno nacional, por decreto, permitió la venta de medicamentos fuera de farmacias. Es decir, que kioscos, despensas o supermercados podrían vender analgésicos y antiácidos, entre otras drogas de «venta libre». El Colegio de Farmacéuticos aclaró qué ocurre en Río Negro.

Originalmente, el decreto del presidente Javier Milei permitía la venta de cualquier tipo de medicamento fuera de las farmacias. Sin embargo, hubo reclamos judiciales en distintas provincias que limitaron esa medida. El argumento de los fallos es que el rol de los profesionales de las farmacias es «fundamental para la protección del derecho a la salud en su dimensión colectiva».

La venta de medicamentos de venta libre fue común en la provincia hace algunos años, hasta que se intensificaron los controles y se redujo (casi) a cero, especialmente en grandes ciudades como Cipolletti. Existía, incluso, una polémica latente entre comerciantes y farmacéuticos por el impedimento para vender analgésicos o los populares efervescentes antiácidos en cualquier comercio mientras muchas farmacias sumaron la venta de bijouterie o marroquinería.

El permiso para vender medicamentos en cualquier comercio se fundamentó en la libre competencia cuando no es necesaria la receta de un médico. Sin embargo, en Río Negro no aplica. El presidente del colegio de Farmacéuticos de Río Negro, Roberto Zgaib, aseguró: «El marco legal en Río Negro protege a la ciudanía, porque existe una ley de farmacia provincial que faculta las ventas únicamente en lugares autorizados, en las farmacias», indicó.

Puntualizando sobre la cuestión, reflexionó: «Los llamados venta libre, no quiere decir que sean inocuos. Muchas veces le bajan la dosis a un producto para hacerlo de venta libre, pero no te dicen nada si te tomas dos pastillas, si lo tomas en forma indiscriminada. Y, por ejemplo, un analgésico te puede causar hasta problemas renales, si son mal usados».

«Al margen de eso el almacenamiento correcto en los distintos lugares. En la farmacia está garantizado porque tienen la temperatura justa, tienen que tener la temperatura garantizada en 24 grados para que los medicamentos permanezcan inalterables», explicó Zgaib a Radio Noticias.

En su momento se dijo que era para abrir el juego, más competencia para que no crecieran los valores de estos productos. «No iban a bajar los precios por el tipo de consumo que tiene, que es por necesidad. Nadie pasa por una góndola llena y se lleva un ibuprofeno. Te llevas una determinada droga si la necesitas», manifestó.

El precio de los medicamentos

Zgaib sostuvo que «ese consumo por necesidad» es la razón por la que «en el valor de los medicamentos, a nivel mundial, siempre interviene el Estado para establecer determinadas regulaciones que garanticen los precios de los medicamentos sin poner en riesgo las investigaciones».

«Es un segmento donde juega la necesidad y no las ganas de consumir. Mañana te aumenta la nafta y podés decidir no irte de vacaciones, ahora cuando necesitas un medicamento, necesitas consumirlo. Es por necesidad, y eso implica que hasta en el lugar más liberal del mundo exista cierta intervención del Estado para garantizar las dos cuestiones: el acceso al medicamento para toda la población y también para que no se entorpezca la investigación para nuevos desarrollos», explicó.