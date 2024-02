Red solidaria ayuda con medicamentos

Una familia de la localidad rionegrina de Cinco Saltos, impulsa con un equipo de vecinos un banco de remedios para quienes menos tienen. Llevan 23 años cumpliendo esa encomiable labor.

Por fortuna, en el mundo siempre hay gente que se preocupa por los otros y actúa. Un ejemplo, muy destacado, lo dan las personas que conforman la Red Solidaria Banco de Medicamentos Cinco Saltos, que impulsan el matrimonio de Silvina Gastiazoro y Leonardo Romaniello y sus hijos, con un amplio grupo de colaboradores. Todos dedican parte de su tiempo y muchos esfuerzos sin cobrar nada. Su ayuda se distribuye en la región y el país.

La organización trabaja para conseguir donaciones de medicamentos y otros implementos necesarios para la salud, como sillas de ruedas y pañales, y ponerlos a disposición de aquellos pacientes que lo necesiten y no pueden pagarlos o no pueden acceder a ellos.

A su vez, sus referentes están en contacto con entidades solidarias de otros puntos de la provincia y del país, a las que ayudan cuando pueden hacerlo o bien recurren a ellas cuando acá hace falta.

La farmacéutica Gastiazoro es la protagonista central de esta iniciativa que está destinada a los demás, al prójimo se podría decir, con una palabra que ya no muchos utilizan o ya no sienten. Con su marido y sus hijos, centralizan las tareas y hasta ponen de su bolsillo, si no hay alternativa, para garantizar la ayuda. De la farmacia de la familia a veces también salen, si resulta imprescindible, los fármacos que se entregarán a quienes lo precisan, quienes no tendrán que pagarlos.

Únicamente se les pide a los beneficiarios que donen alimentos no perecederos o alimentos para mascotas, pero siempre que puedan hacerlo. Si no pueden, no importa, igual recibirán la solidaridad.

“Queremos que la gente valore, que no sienta que es gratis. Si alguien no puede colaborar, no hay problema”, expresó Gastiazoro, quien en su comunidad es más conocida como “la Silvina de la farmacia”.

Respaldo de un equipo

La propuesta solidaria se inició en Cinco Saltos hace 23 años y hace un año y medio adquirió una proyección nacional, al vincularse con organizaciones que también ayudan a quien lo necesita o con pacientes que lo requieren y sus pedidos circulan por las redes.

Los colaboradores en la región son Sabrina Figueroa y Pedro Cara (Catriel), Sandra Hernández y Pablo Cava (Cipolletti), Macarena Solís y Naiara San Martín (Barda del Medio), Ethel Rivera (Plottier), Valeria Gauna y Cintia (Roca), Adriana Castro (Lamarque y Choele Choel) y Lucía y Martina Romaniello (Neuquén).

Además, el camionero Gabriel Jobersi y el grupo Rutas Solidarias, del mismo oficio, dan una mano con el transporte. En Cinco Saltos, ayudan también los camioneros Pedro y Felipe Donoso y dan siempre buena atención los empleados de Vía Cargo.

