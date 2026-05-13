Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El operativo se realizó debido a la proximidad de la localidad pampeana con Río Colorado, donde se detectó un caso de hantavirus. Los resultados fueron negativos pero se mantienen las medidas de prevención.

A raíz de la detección de un caso de hantavirus en la ciudad rionegrina de Río Colorado, autoridades sanitarias nacionales y provinciales desplegaron un operativo de control y prevención en la vecina localidad pampeana de La Adela. El objetivo fue evaluar la presencia de roedores transmisores en la comarca, en una zona que históricamente no es considerada endémica para esta enfermedad.

Según reveló el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), las tareas de investigación ambiental se extendieron a La Adela debido a su proximidad con Río Colorado. El operativo contó con la participación del Laboratorio Nacional de Referencia (INEI-ANLIS) y equipos técnicos de ambas provincias, quienes identificaron cuatro sectores potenciales de exposición en la región.

Durante el procedimiento se colocaron trampas especiales para capturar roedores vivos. El nivel de capturas fue reducido, lo que indica una escasa población de roedores en el área al momento del muestreo. Según indicaron las autoridades, no se capturaron especies reconocidas como reservorios de cepas patogénicas de hantavirus, y los ejemplares obtenidos dieron negativo en los análisis serológicos.

A pesar de los resultados negativos, se instó a mantener un monitoreo ambiental periódico para identificar posibles cambios en la población de roedores durante los ciclos de mayor abundancia.

EL PANORAMA NACIONAL

El hantavirus mantiene una presencia activa en el país. En lo que va de la temporada 2025-2026, se han confirmado 102 casos. La región Centro concentra el 54% de los contagios (principalmente en Buenos Aires), mientras que el Noroeste Argentino (NOA) presenta la tasa de incidencia más alta, con Salta a la cabeza.

Por otro lado, el boletín actualizó la situación del brote detectado la semana pasada en el crucero MV Hondius, donde se confirmaron ocho casos de la cepa Andes (típica del sur argentino y chileno), de los cuales tres resultaron fatales.

El Ministerio de Salud recordó que el contagio se produce principalmente por la inhalación de partículas de orina, heces o saliva de roedores silvestres. Se recomienda:

Ventilar lugares que hayan permanecido cerrados (galpones, depósitos).

Humedecer el suelo antes de barrer para no levantar polvo en zonas con presencia de excrementos.

Mantener los alrededores de las viviendas limpios y con el pasto corto.