Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Avanzada la investigación penal, la Fiscalía precisó hoy con mayor detalle las maniobras que se imputan a dos hermanos acusados de perpetrar una serie de estafas entre los años 2023 y 2024. La descripción exhaustiva permitió además sumar a una tercera imputada, residente en Escocia, que habría formado parte de la sociedad que operó a través de la agencia ficticia “Live Up Trips”. Se calcula un perjuicio económico de más de 60 mil dólares.

En la audiencia realizada hoy de manera virtual, la mujer y su hermano escucharon, esta vez con mayor precisión, los delitos que se les imputan. En cada una de las maniobras descriptas hoy se incorporó a la nueva imputada, quien enviaba facturas apócrifas desde el Reino Unido.

Las cuatro víctimas denunciaron haber pagado servicios de viajes turísticos, algunos de ellos vinculados a programas de enseñanza de inglés, que nunca se concretaron.

Según la hipótesis fiscal, los imputados utilizaban como fachada una supuesta agencia de viajes creada a partir de la asociación entre una empresa de cursos de inglés radicada en Catriel y una firma con domicilio en Edimburgo, Escocia. El único hombre imputado se encargaba de promocionar los viajes y de cobrar en Argentina parte del dinero acordado en moneda extranjera.

El fiscal explicó que la agencia ofrecía cuatro paquetes turísticos internacionales diferentes, algunos vinculados a programas de estudio en el exterior, que no se cumplían en las condiciones prometidas. Además, describió las modalidades de pago utilizadas.

El primero de los hechos atribuidos tiene como víctima a una familia de Villa Regina que contrató un paquete turístico internacional que prometía recorrer “los mares del norte”. Pagaron un total de 45.250 dólares para seis personas, parte de manera directa al imputado argentino y otra a través de la plataforma virtual. Una vez en Escocia, advirtieron la inexistencia de los pasajes de regreso y de otros servicios contratados.

Otra persona de la misma localidad abonó alrededor de 5.500 libras esterlinas para realizar el mismo viaje. También constató durante su estadía la falta de servicios y de vuelos de retorno.

En el tercer caso, fue la mujer oriunda de Catriel quien indujo a otra persona a adquirir un viaje a Escocia para aprender inglés. La víctima comenzó a pagar en septiembre de 2023 un monto estimado en 1.500 dólares entregados en mano al imputado y otras 4.800 libras esterlinas abonadas a través de la plataforma. Ya en Europa comprobó que los servicios pactados no existían.

La última de las víctimas inició los pagos en septiembre de 2023 y los completó en abril de 2024. Entregó aproximadamente 6.000 libras esterlinas por un viaje de características similares al anterior. Al igual que en los otros casos, quedó varada en Europa y debió financiar por su cuenta el regreso.

Para sostener el engaño, la mujer incorporada hoy a la investigación era quien firmaba facturas digitales en Escocia y las enviaba a sus pares en Argentina. Todas las víctimas debieron afrontar gastos adicionales para regresar al país, por lo que el fiscal sumó esos desembolsos al cálculo total del perjuicio económico. Explicó además que, si bien cada estafa constituye un hecho independiente, todas tienen como protagonistas a los hermanos y a esta tercera imputada residente en Edimburgo.

La Fiscalía calcula un perjuicio económico que ascidende a los 60.250 dólares; 45.250 sumado a unos 15 mil de gastos mencionados.

Luego de que la querella manifestara su adhesión, el abogado defensor de los hermanos destacó la descripción detallada de las conductas atribuidas a cada uno de sus clientes, aludiendo a que ello respondía a un pedido que había formulado previamente. No obstante, volvió a cuestionar la formulación de cargos.

Sin embargo, la jueza de Garantías interviniente tuvo por reformulados los cargos.

¿Cuándo se formularán cargos a la nueva imputada?

Para avanzar respecto de la tercera imputada, residente en Escocia, el fiscal detalló el trabajo de investigación que deberá realizarse en ese país a fin de precisar sus condiciones personales y profesionales, así como los acuerdos y sociedades laborales vinculados a la maniobra investigada.

Todas esas gestiones deberán canalizarse a través de la Cancillería argentina, organismo encargado de vehiculizar los pedidos de información internacional. Así lo dispuso la jueza interviniente, quien requirió además la elaboración de un formulario consensuado con los requerimientos necesarios para iniciar el trámite correspondiente.

¿Qué evidencia se reunió hasta el momento?

La causa incorpora una gran cantidad de documentación compuesta por denuncias, copias de itinerarios de viaje, folletos publicitarios y formularios online emitidos con el membrete de la empresa denominada “Live Up Trips”.

A ello se agregan capturas de pantalla de conversaciones mantenidas por mensajería instantánea y correos electrónicos intercambiados entre las partes, documentación personal de las víctimas, comprobantes de pagos en efectivo, transferencias, recibos firmados y recortes periodísticos que relatan situaciones similares sufridas por viajeros en distintas localidades de la región, lo que —según la acusación— refuerza el patrón de maniobra investigado.

También se incorporaron facturas y formularios emitidos con membretes de empresas extranjeras que incluían datos de cuentas bancarias en Escocia, junto con una copia certificada por escribano de un acta manuscrita confeccionada en Edimburgo, en la que se reconocían deudas millonarias en libras esterlinas y se asumían compromisos de cobertura de gastos de traslado, transporte y alojamiento.

Finalmente, la acusación se respalda con informes de la AFIP y del Banco Central de la República Argentina que dan cuenta de movimientos financieros y habilitaciones comerciales vinculadas a las personas investigadas y a las empresas mencionadas, así como con publicaciones en redes sociales de “Live Up Trips”, donde se promocionaban paquetes turísticos y se exhibían fotografías de grupos de turistas en distintas ciudades europeas.