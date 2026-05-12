Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La provincia de Río Negro aprobó tres nuevas concesiones no convencionales para TanGo Energy Argentina en áreas vinculadas a Vaca Muerta. La compañía invertirá USD 66 millones en una fase piloto junto a Vista Energy.

La petrolera TanGo Energy Argentina dio un paso clave en su expansión luego de que la provincia de Río Negro aprobara tres nuevas concesiones de explotación no convencional y extendiera hasta 2061 la vigencia de sus áreas operativas en territorio rionegrino.

Río Negro aprobó nuevas áreas Shale para TanGo Energy

La medida fue oficializada mediante el decreto provincial 509/26 y contempla las concesiones no convencionales sobre las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque, ubicadas en la ventana petrolera de Vaca Muerta. En conjunto, los bloques superan los 150.000 acres y serán desarrollados en asociación con Vista Energy, compañía que compartirá en partes iguales los derechos de explotación con TanGo Energy.

El proyecto prevé una etapa piloto con la perforación de seis nuevos pozos y una inversión inicial estimada en 66 millones de dólares. Según detalló la empresa, las tareas comenzarán durante el primer semestre de 2027.

El anuncio representa además el desembarco formal de la firma encabezada por Pablo Iuliano en el desarrollo Shale de Vaca Muerta. La compañía proyecta alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios en un plazo de cinco años, consolidando así su estrategia de crecimiento en el segmento no convencional.

“Hemos trabajado con mucho profesionalismo junto a nuestros accionistas para diseñar un plan para desriskear el Shale de Río Negro. Nos hemos preparado para el desafío y estamos listos para generar valor en la provincia, Vaca Muerta, la industria y el país”, afirmó Iuliano.

El ejecutivo sostuvo además que la experiencia técnica del equipo y el modelo de negocios de la empresa permiten avanzar sobre nuevas oportunidades dentro de la cuenca neuquina. “Nuestra visión y la capacidad de nuestra gente, que ha liderado los proyectos más importantes de los últimos 20 años en Argentina, nos impulsan a seguir buscando oportunidades en Vaca Muerta”, agregó.

La resolución provincial también avaló la cesión de cinco áreas de concesión y tres concesiones de transporte desde Vista hacia TanGo Energy Argentina, además de la reconversión de Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque en concesiones no convencionales.

Estos movimientos forman parte de una serie de acuerdos estratégicos firmados entre TanGo Energy y Vista desde 2023, informados oportunamente ante la Comisión Nacional de Valores. Con esta estructura, TanGo quedará como titular y operador de las concesiones, mientras que la producción Shale proveniente de las nuevas áreas será compartida en partes iguales entre ambas compañías.

(Rìo Negro)