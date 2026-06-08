Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Catriel fue escenario de una destacada competencia regional que reunió a equipos de Río Negro, La Pampa y Neuquén. El torneo organizado por Bardas del Colorado dejó grandes encuentros, un excelente nivel deportivo y una amplia participación en las categorías +50 y +60. (FM Alas/ www.infosports.com.ar)

Durante el fin de semana, Catriel se convirtió en el epicentro regional del Newcom con la realización del Torneo Aniversario organizado por Bardas del Colorado. La competencia reunió a equipos de distintas localidades de la región, que protagonizaron jornadas cargadas de deporte, compañerismo y emoción en las categorías +50 y +60.

El certamen contó con una importante convocatoria de jugadores y público, que acompañó cada uno de los encuentros disputados en un clima de camaradería y respeto, valores que caracterizan a esta disciplina en constante crecimiento.

En la categoría +50, los equipos fueron distribuidos en dos zonas que ofrecieron partidos muy parejos y de gran intensidad. Tras una destacada actuación a lo largo del torneo, el conjunto de Pampa de 25 de Mayo se consagró campeón. El segundo puesto quedó en manos de Unión del Colorado, también de la localidad pampeana, mientras que Municipal de Catriel completó el podio al finalizar en la tercera posición. El cuarto lugar fue para Puerta Norte de Catriel.

Posiciones finales categoría +50

1° Pampa (25 de Mayo)

2° Unión del Colorado (25 de Mayo)

3° Municipal (Catriel)

4° Puerta Norte (Catriel)

Por su parte, la categoría +60 se disputó bajo la modalidad de todos contra todos, permitiendo que cada equipo mostrara su potencial a lo largo de la jornada. Allí, Te Conozco de 25 de Mayo logró quedarse con el primer puesto gracias a una sólida campaña. Unión del Colorado volvió a destacarse alcanzando el subcampeonato, mientras que Renovación de Rincón de los Sauces ocupó la tercera ubicación y Círculo Celeste de Neuquén finalizó cuarto.

Posiciones finales categoría +60

1° Te Conozco (25 de Mayo)

2° Unión del Colorado (25 de Mayo)

3° Renovación (Rincón de los Sauces)

4° Círculo Celeste (Neuquén)