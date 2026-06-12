Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Escuela de Boxeo Los Guerreros de Catriel, que funciona bajo la órbita del Sindicato de Petroleros Privados, tuvo un intenso fin de semana de competencia con participación en veladas realizadas en Cutral Co y General Conesa. Hubo triunfos importantes, una polémica decisión arbitral en el campo profesional y nuevas muestras del crecimiento del semillero local

La Escuela de Boxeo Los Guerreros de Catriel volvió a decir presente en importantes festivales de la región durante el último fin de semana, llevando a varios de sus representantes a competir tanto en el ámbito amateur como profesional.

La primera presentación se produjo el viernes en Cutral Co, donde los púgiles catrielenses protagonizaron combates de gran nivel. En uno de los cruces amateurs, Rocío Martí cayó por puntos ante la experimentada dominicana Yenilsa Vargas, luego de una pelea intensa en la que mostró entrega y carácter sobre el cuadrilátero.

Por su parte, Cristian “El Mago” Cisterna logró una sólida victoria por puntos frente a Dante Salas, imponiendo su boxeo y sumando una nueva alegría para la delegación de Los Guerreros.

La noche también tuvo como protagonista al profesional Leandro Torrecilla, quien enfrentó a Ezequiel Nievas en una de las peleas más esperadas de la cartelera. Según indicaron desde el rincón catrielense, Torrecilla se encontraba arriba en las tarjetas tras los primeros tres asaltos y estaba desarrollando una destacada actuación, superando claramente a su rival.

Sin embargo, en el cuarto round se produjo un choque accidental de cabezas que derivó en una controvertida decisión arbitral. El árbitro resolvió descalificar al boxeador catrielense, una determinación que generó un fuerte malestar en su equipo. Ante esta situación, se realizó una presentación formal ante la Federación Neuquina de Boxeo solicitando la revisión y modificación del fallo. Más allá del resultado oficial, desde Los Guerreros destacaron el nivel exhibido por Torrecilla y valoraron su desempeño sobre el ring.

La actividad continuó el sábado en General Conesa, donde Andrés Gutiérrez disputó su tercera pelea como profesional. El púgil de Catriel consiguió una importante victoria por puntos en fallo unánime frente al local Diego Lescano.

Fue un combate vibrante desde el campanazo inicial, con intercambio permanente de golpes y momentos de gran intensidad. Gutiérrez logró marcar diferencias gracias a la precisión de sus combinaciones y a una excelente preparación física que le permitió sostener el ritmo durante toda la pelea. Su rendimiento convenció a los jueces, que le otorgaron el triunfo de manera unánime.

De esta manera, la Escuela de Boxeo Los Guerreros cerró un fin de semana cargado de acción, consolidando el crecimiento de sus deportistas tanto en el plano amateur como profesional y reafirmando el trabajo que se viene realizando desde la institución que representa al Sindicato de Petroleros Privados de Catriel.