Río Negro otorgó la primera concesión de explotación no convencional » Catriel25Noticias.com

El Gobierno de Río Negro aprobó la reconversión del área Loma Guadalosa y otorgó la primera Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) de la provincia. Pan American Energy (PAE) y Tango Energy Argentina (TANGO) invertirán USD 36 millones en un plan piloto de tres años. Se trata de un paso decisivo en el desarrollo de la formación Vaca Muerta del lado rionegrino de la cuenca.

Un paso histórico para Río Negro

El Gobierno de Río Negro, a través del Decreto 827/2025, aprobó la reconversión del área Loma Guadalosa en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH). Hasta el momento, la potencialidad de Vaca Muerta en Río Negro estaba en fase de exploración.

La nueva concesión fue otorgada a Pan American Energy (PAE), que operará el área con el 65% de participación, y a Tango Energy Argentina (TANGO), con el 35%. La Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial (EDHIPSA) percibirá además un 2,5% del volumen total de hidrocarburos que se produzcan en la CENCH.

Inversión inicial y plan de trabajo

El decreto establece un plazo de 35 años, desde el 4 de agosto de 2025 hasta el 4 de agosto de 2060. Un período de tiempo que se aplica en este tipo de concesiones con el fin de asegurar que el concesionario pueda recuperar la alta inversión que demanda el no convencional y recuperar los costos.

El Plan Piloto aprobado prevé una inversión inicial de USD 36 millones, con la perforación de dos pozos horizontales de 3.000 metros de rama lateral en la formación Vaca Muerta y un pozo vertical piloto. El primero se ejecutará en 2026, el segundo en 2027, y en 2028 se realizará la evaluación de resultados.

Proyección de desarrollo a gran escala

De confirmarse el potencial, se avanzará hacia un Plan de Desarrollo que podría escalar hasta 44 pozos adicionales, con una inversión proyectada de más de USD 1.000 millones en etapas posteriores.

El área Loma Guadalosa abarca 101 km cudadrados, está ubicada al este de la Cuenca Neuquina, a 60 kilómetros de la ciudad de Neuquén, y cuenta con recursos prospectivos no convencionales estimados en 48,4 MMBOE. Limita al sur con Confluencia Norte, operada por Phoenix, de donde se extrae el 20 por ciento del petróleo no convencional de la provincia.