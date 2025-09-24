amenazó con arma de fuego y terminó demorado » Catriel25Noticias.com

En horas de la madrugada del lunes, personal de la Comisaría 9° de Catriel intervino en un incidente en el barrio Preiss, donde un individuo fue demorado tras protagonizar un conflicto que incluyó amenazas con un arma de fuego. La situación se originó cuando un ciudadano se presentó en la unidad policial para alertar sobre un sujeto que deambulaba por la zona buscando a un familiar con intenciones de agredirlo con un arma.

Efectivos policiales se dirigieron al lugar y, tras recorrer el sector, encontraron a dos hombres iluminando el suelo con un celular, aparentemente en busca del arma extraviada. Al identificarlos, uno de ellos se mostró hostil y se dirigió hasta el domicilio de una familiar, donde intentó agredir a otra persona. Ante este comportamiento violento, el personal procedió a reducirlo y trasladarlo a la dependencia.

Durante la búsqueda del arma denunciada, se realizó un rastrillaje en las inmediaciones donde finalmente se halló un revólver calibre 22 corto, parcialmente enterrado. Personal del gabinete criminalístico confirmó que el arma presentaba faltante de dos municiones y procedió a su secuestro. La causa quedó caratulada como amenazas calificadas, con imputación en curso para el ciudadano demorado.