Río Negro pide traspaso de rutas nacionales » Catriel25Noticias.com

“Si no pueden o no quieren hacer las obras que necesitamos en nuestras rutas, que nos las traspasen a la Provincia», dijo el legislador Facundo López, reiterando un pedido que Río Negro hizo en varias oportunidades, incluso junto con Neuquén, para tomar a su cargo la finalización de las obras en las rutas 22, 151 y 23, principalmente, y luego quedar bajo la órbita de la administración provincial.

El tema reflotó en los últimos días ante informaciones que indican que el gobierno nacional persiste en su política de desligarse de la obra pública, un concepto político que deja a medio hacer y con graves consecuencias, distintas obligaciones, en este caso, como ejemplo emblemático, a la ruta 22 que comunica el Alto Valle con Neuquén y la cordillera, con el último tramo que falta terminar en estado deplorable.

“Seis gobiernos en casi 21 años han pasado y los rionegrinos seguimos esperando que alguien nos dé una solución al problema de la ruta 22, que sigue cobrándose vidas y siendo un verdadero peligro para quienes la transitan. Si no nos van a brindar una respuesta, por lo menos que nos den a nosotros las herramientas para poder hacerlo”, indicó el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro y destacó: «Hemos pasado por 16 años de gobierno del Frente para la Victoria, 4 años del PRO y van 8 meses de LLA. En todo este tiempo ninguno de los gobiernos nacionales ha tenido la voluntad de terminar con la obra de la Ruta 22 y darle tranquilidad a miles de personas que por ella transitan todos los días”.

López insistió en que “si no pueden o no quieren hacer las obras que necesitamos en nuestras rutas, que nos las traspasen a la provincia, que el Gobierno de Río Negro se hará cargo de su gente, como lo ha hecho siempre desde que Juntos Somos Río Negro está al frente. Hoy no podemos hacerlo porque no tenemos jurisdicción, pero seguiremos pidiéndolo porque nosotros sí nos queremos hacer cargo”.