Río Negro ya muestra su potencial al mundo » Catriel25Noticias.com

El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Nueva York del panel organizado por Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) en el marco de la Argentina Week 2026, uno de los principales encuentros de promoción económica internacional, donde Río Negro presentará oportunidades de inversión que generen desarrollo y empleo en la provincia.

El mandatario compartió panel con los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), en un espacio de intercambio con referentes del sector privado sobre el presente productivo del país y las oportunidades que se abren para nuevas inversiones.

Durante su exposición, Weretilneck señaló que la Norpatagonia está protagonizando una transformación energética que posiciona a la región en el escenario internacional. “Las principales empresas productoras de gas y petróleo decidieron transformar al Golfo San Matías en el gran hub exportador energético de la Argentina. Esto abre una nueva etapa para el país y para Río Negro”, afirmó.

El Gobernador explicó que ese proceso ya se traduce en proyectos concretos en marcha. “Hoy está en construcción el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina. La obra ya supera el 55% de avance y permitirá sumar una nueva puerta de exportación de petróleo para la Argentina”, indicó.

También destacó el desarrollo de los proyectos de GNL que permitirán ampliar la capacidad exportadora del país. “Van a permitir que nuestro país ingrese al grupo de productores de gas natural licuado del mundo y pueda monetizar de manera estratégica los recursos de Vaca Muerta”, sostuvo.

Weretilneck remarcó además que Río Negro ofrece condiciones claras para las inversiones de largo plazo. “Nuestra provincia garantiza estabilidad política, previsibilidad jurídica y reglas económicas claras durante toda la vida útil de los proyectos”, explicó.

La Argentina Week reúne a autoridades nacionales, gobernadores, empresas globales, fondos de inversión y organismos internacionales con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y Estados Unidos y promover nuevos proyectos productivos en el país. La participación de Río Negro forma parte de la estrategia provincial para posicionar su potencial energético, logístico y productivo ante inversores internacionales.