COMIENZA LA TEMPORADA 2026 DE TENIS DE MESA EN 25 DE MAYO » Catriel25Noticias.com

La ciudad de 25 de Mayo se prepara para una nueva temporada deportiva. Desde el lunes 9 de marzo comenzará oficialmente la temporada 2026 de la Escuela de Tenis de Mesa, que funcionará en el Oratorio Don Bosco, ubicado sobre calle Santa Rosa, a la vera de la Ruta Nacional 34.

Las clases estarán a cargo de los profesores Cristian Pereyra y Nicolás Torres, quienes impulsan este proyecto deportivo y recreativo en la localidad.

Las actividades se desarrollarán, en principio, los días lunes y miércoles a partir de las 19:30 horas, con un costo mínimo, y estarán orientadas a jugar, aprender, participar y divertirse, promoviendo el crecimiento deportivo de los participantes.

Para esta nueva temporada, la escuela organizará a los jugadores en dos grupos principales: principiantes y avanzados, con el objetivo de brindar una enseñanza más adecuada según el nivel de cada participante.

Los profesores Pereyra y Torres destacaron la importancia de este espacio para la comunidad:

“Es fundamental para la ciudad, ya que permite que muchos jóvenes encuentren un ámbito deportivo y recreativo de buen nivel. Nuestra prioridad es fomentar el deporte y una vida plena y saludable a través de este hermoso deporte”.

La propuesta está abierta a personas de entre 6 y 100 años, lo que convierte a la actividad en una alternativa inclusiva para todas las edades.

Cabe destacar que el profesor Cristian Pereyra cuenta con una amplia trayectoria deportiva en tenis de mesa a nivel regional, provincial, nacional e internacional, además de poseer título de base Nivel 1, tanto para jugadores convencionales como para deportistas con discapacidad.

Inscripciones e información: